Президент выбрал путь мира с олигархами: Рябошапка назвал причину торможения борьбы с коррупцией в Украине

Руслан Рябошапка

По мнению экс-генпрокурора, сейчас в Украине происходит лишь имитация реформ

Борьба с коррупцией в Украине затормозилась, потому что президент Владимир Зеленский выбрал для себя более легкий и комфортный путь - мира с некоторыми олигархами. Такое мнение в интервью "Голосу Америки" выразил бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

В частности, отвечая на вопрос, почему в Украине исчезла политическая воля к внедрению дальнейших реформ и борьбы с коррупцией, он ответил следующее: "Мне кажется, что это вопрос, возможно, личного комфорта. Поскольку такие серьезные реформы - это конфликты с влиятельными людьми, прежде всего, с олигархами. Президент выбрал для себя более легкий и комфортный путь мира, холодного мира или, возможно, не очень холодного, теплого мира с некоторыми олигархами. Это для него оказалось удобнее, чем реформировать страну. К сожалению".

При этом Рябошапка добавил, что сейчас выглядит, что Зеленский решил больше не бороться с системой, а адаптироваться к ней.

"Собственно, да. Имитировать борьбу с коррупцией, имитировать реформы. Эту имитацию мы наблюдаем в течение последнего года", - отметил он.

По мнению экс-генпрокурора, такая позиция украинской власти неприемлема для США - Штаты хотели бы видеть настоящие реформы, настоящие шаги, а не имитацию реформ в нашей стране.

К слову, на днях государственный департамент США внес бывшего генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку в список 12-ти антикоррупционных лидеров в мире.

Напомним, Верховная Рада Украины уволила Руслана Рябошапку с должности Генерального прокурора Украины почти год назад - 5 марта 2020 года. После этого он покинул страну, но позже намекнул, что после карантина может вернуться к политической деятельности, однако не сказал, на какую именно должность.