Президент уже определился с кандидатурой нового министра обороны, – Арахамия

Давид Арахамия Слуга Народа / Facebook

Однако депутат отказался назвать фамилию кандидата или кандидатки

Верховная Рада в течение двух-трех недель будет голосовать за назначение нового министра обороны. Президент Владимир Зеленский уже окончательно определился с кандидатурой на эту должность. Об этом сообщил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Укринформ".

"Думаю, что в течение двух-трех недель уже будем определяться (с избранием нового министра обороны, – ред.)", – сказал Арахамия.

Он назвал маловероятным, что это может произойти на следующей пленарной неделе (2-5 ноября).

В то же время, отвечая на вопрос, кто может стать новым министром обороны, Арахамия сказал, что уже есть окончательное решение президента.

Однако депутат отказался назвать фамилию кандидата или кандидатки.

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Ранее сообщалось, что народный депутат Украины от партии "Слуги народа" глава оборонного комитета в парламенте Ирина Верещук заявила о готовности стать министром обороны. Ее кандидатуру обсуждали во фракции.