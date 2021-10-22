Президент уже определился с кандидатурой нового министра обороны, – Арахамия
Однако депутат отказался назвать фамилию кандидата или кандидатки
Верховная Рада в течение двух-трех недель будет голосовать за назначение нового министра обороны. Президент Владимир Зеленский уже окончательно определился с кандидатурой на эту должность. Об этом сообщил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Укринформ".
"Думаю, что в течение двух-трех недель уже будем определяться (с избранием нового министра обороны, – ред.)", – сказал Арахамия.
Он назвал маловероятным, что это может произойти на следующей пленарной неделе (2-5 ноября).
В то же время, отвечая на вопрос, кто может стать новым министром обороны, Арахамия сказал, что уже есть окончательное решение президента.
Однако депутат отказался назвать фамилию кандидата или кандидатки.
Ранее сообщалось, что народный депутат Украины от партии "Слуги народа" глава оборонного комитета в парламенте Ирина Верещук заявила о готовности стать министром обороны. Ее кандидатуру обсуждали во фракции.