Президент уволил председателя Харьковской ОГА и назначил временного руководителя
ОГА временно возглавит Александр Скакун
Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Айны Тымчук с должности председателя Харьковской облгосадминистрации и назначил временным управляющим Александра Скакуна. Соответствующие указы опубликовал Офис президента.
"Уволить Тымчук Айну Леонидовну с должности председателя Харьковской областной государственной администрации согласно поданному ею заявлению", - говорится в указе №355/2021.
Одновременно указом №356/2021 глава государства временно возложил исполнение обязанностей председателя Харьковской областной государственной администрации на Скакуна Александра Евгеньевича.
Напомним, на заседании 11 августа Кабинет министров Украины согласовал увольнение председателя Харьковской областной государственной администрации Айны Тымчук, которую 27 ноября 2020 года назначил президент Украины Владимир Зеленский.