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Президент уволил председателя Харьковской ОГА и назначил временного руководителя

Владимир Зеленский Офис президента Украины

ОГА временно возглавит Александр Скакун

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Айны Тымчук с должности председателя Харьковской облгосадминистрации и назначил временным управляющим Александра Скакуна. Соответствующие указы опубликовал Офис президента. 

"Уволить Тымчук Айну Леонидовну с должности председателя Харьковской областной государственной администрации согласно поданному ею заявлению", - говорится в указе №355/2021.

Одновременно указом №356/2021 глава государства временно возложил исполнение обязанностей председателя Харьковской областной государственной администрации на Скакуна Александра Евгеньевича.

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Напомним, на заседании 11 августа Кабинет министров Украины согласовал увольнение председателя Харьковской областной государственной администрации Айны Тымчук, которую 27 ноября 2020 года назначил президент Украины Владимир Зеленский. 

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