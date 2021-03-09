Президент подписал новую редакцию закона о финлизинге: Какие изменения предусмотрены

Владимир Зеленский Офис президента Украины

Парламент принял документ на заседании 4 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О финансовом лизинге" № 1201-ІХ. Об этом сообщает Офис президента.

Согласно сообщению, новая редакция закона определяет общие принципы финансового лизинга в Украине в соответствии с международным правом. Также документ позволит защитить права лизингополучателя, лизингодателей, создать конкурентную среду в этой сфере и гармонизирует законодательство Украины с правом ЕС.

Как отмечается, государственное регулирование и надзор на рынке финансового лизинга осуществляет Национальный банк Украины.

Кроме этого, закон определяет признаки финансового лизинга и его объекты. Это может быть имущество, не запрещенное законом к свободному обращению на рынке и не запрещенное к передаче в лизинг.

Новости по теме: Двойное гражданство: Зеленский ввел в действие решение СНБО об угрозах нацбезопасности

Не могут быть объектами лизинга земельные участки и другие природные объекты, а также объекты, определенные частью второй статьи 3 Закона Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества".

"Подписанный закон усовершенствует инструмент финансового лизинга, что расширит возможности предприятий для обновления производственных мощностей, приобретения транспорта, оборудования, техники, недвижимости. Все это будет способствовать увеличению производства валового продукта, а следовательно – росту поступления налогов в государственный бюджет", – отметили в офисе президента.

Новости по теме: Президент подписал закон о компенсации за задержку зарплат, пенсий и соцпомощи

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий ответственность за невыполнение решений СНБО.