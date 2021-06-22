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Президент Грузии прилетела в Украину

Фото из открытых источников

Завтра у нее состоится встреча с президентом Зеленским

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в Украину. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в Facebook.

Грузинского лидера встретили у самолета. 23 июня у нее запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Руководители государств поговорят с глазу на глаз. Также будет расширена встреча сторон. 

Кроме того, Саломе Зурабишвили встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

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Ранее сообщалось, что Национальная администрация туризма Грузии обновила правила въезда в страну иностранных туристов.

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