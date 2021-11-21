Президент Болгарии переизбрался на второй срок, - экзит-полы

Он выигрывает у соперника с большим отрывом

В Болгарии опубликовали результаты экзит-полов второго тура президентских выборов. По их данным, действующий президент Румен Радев одерживает победу и остается в кресле главы государства. Об этом сообщает агентство Reuters.

Экзит-полы, проведенные компаниями Alpha Research и Gallup International, показали, что Радев победил в решающем туре воскресных президентских выборов с большим отрывом.

Радев благодаря поддержке нескольких антикоррупционных партий и социалистов набирает 64-66% голосов, а его конкурент Анастаса Герджикова, поддержанная правоцентристами, получает поддержку лишь 32-33% избирателей.

Напомним, президент Болгарии Румен Радев назвал Крым "территорией России". Об этом он заявил в прямом эфире на телеканале BNT во время дебатов со своим главным соперником на президентских выборах