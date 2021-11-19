Президент Болгарии назвал Крым российским: МИД Украины вызвал посла

Президент Болгарии Румен Радев. Фото: blogspot.com/AFP

Об этом он заявил во время президентских дебатов со своим соперником

Президент Болгарии Румен Радев назвал Крым "территорией России". Об этом он заявил в прямом эфире на телеканале BNT во время дебатов со своим главным соперником на президентских выборах, которые состоятся 21 ноября, Анастасом Герджиковым.

Так, Герджиков назвал Крым территорией Украины.

"Неважно, какой флаг над ней развивается, потому что каждый раз, когда страна аннексирует территорию, она поднимает на ней свой флаг", — подчеркнул он.

Радев отреагировал на эти слова вопросом: "Он сейчас русский, что бы там не было?".

Действующий президент Болгарии также назвал введенные против России санкции "неэффективны".

"Чрезвычайно важно иметь прагматизм во внешней политике. Санкции против России выглядят неэффективными. Нам нужна прагматичная политика в отношении Москвы. Не в последнюю очередь мы не должны забывать, что Россия является очень важным фактором в борьбе с глобальным терроризмом", — сказал президент Болгарии.

Зато Герджиков отметил, что, по его мнению, санкции против России нельзя отменять, пока не будет решена проблема прав человека в РФ.

Министерство иностранных дел Украины в пятницу, 19 ноября, вызвало посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева, которому заявили о некорректности и недопустимости высказываний Радева по Крыму.

"Слова действующего болгарского президента не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и резко диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства в ее международно признанных границах", — подчеркнули в МИД Украины.

Коджабашев заверил в неизменной позиции Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины и усилий по деоккупации полуострова Крым.

Сейчас в министерстве ожидают опровержения президентом Болгарии его заявления.

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Напомним, президент Владимир Зеленский убежден, что временно оккупированные Российской Федерацией территории Крыма и части востока Украины сейчас являются "экобомбами" в центре Европы.