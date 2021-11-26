Президент Азербайджана заявил о готовности "перевернуть страницу" противостояния с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото из открытых источников

Баку передал Еревану более 100 армянских военнослужащих, задержанных после войны в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности "перевернуть страницу" противостояния с Ереваном. Он назвал переговоры с лидерами России и Арменией Владимиром Путиным и Николом Пашиняном относительно Нагорного Карабаха основательными и искренними. Об этом сообщает азербайджанское издание OXU.

"Азербайджан настроен" перевернуть страницу "многолетнего противостояния с Арменией и начать этап нормального взаимодействия", - сказал Алиев по итогам встречи.

Азербайджанский лидер добавил, что Баку Ереван передал более 100 армянских военнослужащих, задержанных после войны в Карабахе. При этом он уточнил, что граница между Азербайджаном и Арменией до сих пор не делимитирована.

"Мы неоднократно заявляли, что готовы немедленно начать процесс разграничения", - уточнил Алиев, добавив, что предложил армянской стороне начать работу над мирным соглашением.

Новости по теме: На Донбассе один военнослужащий получил ранение

Напомним, что 13 ноября Азербайджан заявил о возобновлении обстрелов со стороны Армении в направлении Кельбаджарского района.

В частности вооруженные силы Армении открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия, снайперских винтовок и гранатометов по позициям военных Азербайджана.

Позже, Министерство обороны Азербайджана отметило, что в результате военной операции со стороны Армении на участках государственной границы в Кельбаджарском и Лачинском районах было ранены двое азербайджанских солдат.

Сообщалось, что 16 ноября примерно в 11:00 армянские соединения начали внезапную военную операцию с целью захвата высот на этом направлении государственной границы и занятия более выгодных позиций для достижения военного превосходства.