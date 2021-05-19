Пресс-служба Порошенко отрицает, что он говорил с Медведчуком на темы из расследования Bihus.info

Петр Порошенко Фото из открытых источников

Пятый президент Петр Порошенко не обсуждал с одним из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком темы, о которых говорят "какие-то голоса" в расследовании Bihus.info, заявила пресс-служба партии "Европейская солидарность" в комментарии LIGA.net.

Представители "Европейской солидарности" утверждают, что обнародованные записи разговоров "слиты из Офиса президента" с целью дискредитации Порошенко и его партии.

"Сам Порошенко неоднократно подробно рассказывал о том, что использовал статус Медведчука как неформального представителя [президента РФ Владимира] Путина по вопросам освобождения заложников", – подчеркнули в пресс-службе экс-президента, напомнив, что он, по его словам, готов был взаимодействовать "хоть с чертом лысым".



Напомним, Bihus.info опубликовал новые записи якобы разговоров Медведчука с российскими политиками и представителями ОРДЛО 17 мая. В одном из разговоров лидер "ЛНР" угрожает уничтожить колонну бронетехники Украины, если ее продвижение не остановят. Якобы Медведчук в ответ сообщает ему, что Порошенко перезвонил и "сказал, что дал команду вернуть колонну на Изварино".