Пресс-конференция Зеленского: Экс-глава ГУР Бурба намерен подать в суд на президента

Василий Бурба Фото из открытых источников

Он напомнил, что 2,5 года вся правоохранительная сфера находится под контролем Зеленского, за это время были проверки и допросы, но ни оного обвинения ему не предъявили

Бывший глава Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба отреагировал на резкие высказывания президента Владимира Зеленского в свой адрес. В частности, об этом шла речь в программе "Свобода слова" Савика Шустера.

"Выступление президента было эмоциональным. Это такие эмоции, которые я себе позволить не могу. В то же время, не могу и проигнорировать. Противоправные действия на Майдане? Президент понимает, что 2,5 года вся правоохранительная сфера под его контролем, осуществлялась проверка моих действий, проведено более 20 допросов - ни одного обвинения?" - отметил он.

Что же касается проживания в Конча-Заспе, то по словам Бурбы, ему пришлось это сделать не только ради комфорта, но и ради безопасности. Помещение в итоге осталось за государством.

При этом Бурба раскритиковал Зеленского за другие заявления в свой адрес и пообещал подать на президента в суд, чтобы расставить точки и побороться за доверие зарубежных партнеров.

"О торговле материалами и документами. Господин президент, хочу вам сказать, что наши иностранные партнеры слушая эти слова были удивлены. Поэтому я вынужден с завтрашнего дня обратиться в суд и пусть суд поставит точку в этом вопросе. Это вопрос не мне, торгует ли Бурба информацией. Это вопрос доверия наших партнеров", - подчеркнул он.

Напомним, 26 ноября во время большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский обвинил бывшего главу Главного управления разведки Министерства обороны Василия Бурбу в торговле разведывательной информацией.

Кроме этого, глава государства заявил, что хотел уволить Бурбу сразу после инаугурации и напомнил, что тот участвовал в разгоне активистов на Евромайдане.