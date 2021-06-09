Преследование Зеленским Медведчука и оппозиции незаконны и осуществляются исключительно ради еще одного президентского срока, - ИноСМИ

Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая Офис президента

Преследования украинской властью главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука незаконны и осуществляются исключительно ради еще одного президентского срока Владимира Зеленского. Об этом сообщает молдавское "Радио Свобода" со ссылкой на The Economist.

В статье отмечается, что уголовное преследование Виктора Медведчука совершается властью незаконно и в условиях полного отсутствия реформ украинской судебной системы.

Издание сообщает, что Зеленский, прикрываясь борьбой с олигархами, атакует оппозицию избирательно для собственного пиара и повышения рейтинга. При этом он не требует изменений в системе и не доводит реформы до логического конца.

"Если он (Зеленский, – ред.) продолжит свои атаки на олигархов, демонстрируя при этом свою очевидную независимость от России, он почти уверен, что выиграет еще один (президентский) срок", – добавили в "Радио Свобода".

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Однако уже через час после начала вещания телеканал "Перший Незалежний" незаконно отключили под давлением властей. За прошедшие четыре месяца более 38 тысяч мировых СМИ опубликовали статьи о незаконном преследовании оппозиции в Украине.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За несколько месяцев мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 10 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.

В отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине" указано, что решение о наложении санкций на народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака, а также закрытии телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK противоречит международным стандартам в области прав человека.