Преследование Медведчука ведет к заморозке конфликта на Донбассе, - Золотарев

Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Фото: 24tv.ua

Давление на оппозицию и преследование Виктора Медведчука ведет к замораживанию конфликта на Донбассе, считает директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Оно ведет к замораживанию конфликта и ужесточению позиций сторон. Медведчук очень специфическая личность, у него весьма специфическая команда, но у него был карт-бланш. Он был лицом, которому доверяла Москва.

На процессе это отразится исключительно негативно. Тем более что украинская сторона пыталась найти какую-то альтернативу Медведчуку, но эта альтернатива так и не появилась. Следовательно, это тоже будет одним из факторов заморозки процесса", - заявил он в интервью СМИ.

Напомним, 13 мая, в 13:00 состоялось заседание Печерского райсуда, где рассматривается дело председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы – Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука – незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали, на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее – политическая расправа за его принципиальную позицию.

"Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", – подчеркнул оппозиционный политик.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 27 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.