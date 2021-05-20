Премьер дал первые поручения Любченко

Алексей Любченко Фото из открытых источников

Премьер поручил Любченко активизировать законопроектную работу

Премьер Денис Шмыгаль дал поручение новоназначенному первому вице-премьеру - министру экономики Алексею Любченко активизировать законопроектную деятельность министерства. Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

"Представил команде Министерства экономики нового руководителя - Алексея Любченко. Он будет совмещать эту должность с должностью первого вице-премьер-министра.

Впереди много задач. Минэкономики взяло на себя обязательство подать наибольшее количество законопроектов. Поэтому сразу дал поручение господину Любченко активизировать законопроектную деятельность ведомства", - написал глава правительства.

"Думаю, опыт, который имеет Алексей Николаевич, пригодится для воплощения важных задач, поставленных перед министерством", - добавил он.

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