Преемник Меркель Армин Лашет уже подтвердил готовность сотрудничать с украинской оппозицией во главе с Медведчуком, - эксперт

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Официальный кандидат на пост канцлера ФРГ Армин Лашет решил продолжить курс Меркель во внутренней и внешней политике. Об этом пишет в своей колонке на сайте "Корреспондент" политический обозреватель Александр Фомин.

Аналитик таким образом комментирует решение правления правящей партии ФРГ Христианско-демократический союз выдвинуть Армина Лашета как официального кандидата от коалиции ХДС / ХСС на пост федерального канцлера ФРГ.

"Правящая партия ФРГ – Христианско-демократический союз – утвердила кандидата на пост федерального канцлера. В ХДС решили, что преемником Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ станет Армин Лашет. И это повод присмотреться к этому немецкому политику. Правда, для того чтобы считаться полноценным преемником Меркель, коалиции христианских демократов и христианских социалистов еще нужно выиграть парламентские выборы в сентябре 2021года", – констатирует публицист.

Эксперт замечает, что Армин Лашет опытный игрок в политике, и сейчас он занимает должность премьер-министра самого урбанизированного региона ФРГ – земли Северный Рейн-Вестфалия.

"На выборах Армин Лашет победил за счет двух факторов. Во-первых, договорился с одним из конкурентов – представителем левого крыла ХДС Йенсом Шпаном. Политики обнародовали совместную программу под названием #Impulse2021. С помощью такого маневра Лашет привлек на свою сторону представителей левого крыла христианских демократов, которые представляют достаточно серьезную силу… Во-вторых, Лашет умело использовал тот факт, что среди всех кандидатов только он имел опыт работы в исполнительной власти. Кроме того, Лашет руководил самым богатым регионом ФРГ – по такому показателю как ВВП (более 711 миллиардов евро или 20,7% от ВВП всей Германии) Северный Рейн-Вестфалия лидирует среди всех немецких земель", – опирается на данные журналист.

К тому же Фомин акцентирует внимание на том, что из числа ведущих украинских политиков преемник Меркель установил контакт с председателем политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

"В интервью Reuters Лашет прямо заявил, что в истории с "Северным потоком-2" нужно "гарантировать геополитические интересы Украины". Что касается украинских топ-политиков, то известно, что Армин Лашет наладил контакт с главой политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком", – отметил публицист.

Аналитик разъясняет, что глава немецкого ХДС официально выразил готовность сотрудничать с украинской оппозицией во главе с Медведчуком.

"В ответ на письмо Медведчука с поздравлениями с победой на выборах Армин Лашет очень тепло поблагодарил оппозиционного политика и официально заявил о готовности сотрудничать", – подчеркивает эксперт.

Тут же Фомин обращает внимание, что среди всех трех кандидатов на пост главы ХДС Армин Лашет занимает наиболее дружественную позицию в отношении "Северного потока-2".

"Например, во время скандала вокруг Навального только Лашет однозначно выступил за достройку СВ-2. В то время как Норберт Рюттген (глава комитета бундестага по внешней политике) публично призывал остановить прокладку трубопровода, а консерватор Фридрих Мерц (вице-президент Делового совета ХДС) предлагал заморозить СВ-2 на два года. Исходя из вышеперечисленного, Армин Лашет сегодня рассматривается как наиболее вероятный продолжатель курса Ангелы Меркель как во внутренней, так и во внешней политике ФРГ", – резюмирует политический обозреватель Александр Фомин.