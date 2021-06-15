Представители власти должны были прийти на митинг ОПЗЖ и увидеть, чего хотят люди, - Кацман

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Представители власти должны были прийти на митинг оппозиции, и тогда бы они услышали, чего хочет народ, говорит Кацман

Президент Владимир Зеленский, комментируя митинг "Оппозиционной платформы - За жизнь" в Киеве, заявил, что на него пришли "какие-то бабушки". Но на акции ОПЗЖ были люди разного возраста, в том числе молодежь, которая хочет жить и работать в Украине.

Об этом сообщил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Ему (Зеленскому. - Ред.) кажутся какие-то мифы, которые ему в уши или в глаза вливает окружение это, эти мысли, что там какие-то бабушки. Да пойдите посмотрите, вы ж народа не боитесь! Да возьмите, из Офиса президента пришлите чиновников, да послушайте, о чем говорили люди. Они хотят мира, потому что понимают, что от мира, как от печки, будет идти строительство нового мира, совсем другого. Не такого, как сейчас. Этот жалкий мир, понимая, что там серая дыра, что через таможню уходят миллионы и миллиарды, которые могли бы быть на социальные на какие-то нужды. И вы еще смеете упрекать здесь бабушек, которым вы хотите что-то сделать? А что ж вы делали два года?" - отметил Кацман.

"Президент, комментируя эти митинги, сказал, что там какие-то бабушки собрались. Так вот, мы сделаем все, чтобы эти бабушки улучшили свое материальное положение. Я испытал некое чувство испанского стыда, потому что слова не мои, обижают, во-первых, людей. Я был на этом митинге, я был в Верховной Раде, я видел, там пришли не только бабушки, там были и пожилые люди в какой-то степени, но 9/10 там было молодых людей, которые хотят реализоваться в своей стране, вот и все. Они не хотят уезжать в Польшу, они не хотят уезжать в Россию, они хотят здесь на своей земле получить обещанные 500 тысяч мест рабочих, получить обещанные те платежки, от которых не будет инфаркта", - сказал Кацман.

Эксперт отметил, что власть, увидев этот митинг, натравляет людей на оппозицию. А ведь именно ее представители предлагали еще год назад контракт с "Газпромом", благодаря которому голубое топливо было бы дешевле на 25%.

"А им говорят, вон оппозиция, посмотрите, ату ее, а ведь эта оппозиция предлагала еще год назад на 25% снизить стоимость газа, это рекорд для "Газпрома", и только из-за ревности, из-за этих криков, ату ее, эту оппозицию", - заявил заслуженный журналист.

Напомним, в Киеве 15 июня состоялся митинг "Оппозиционной платформы - За жизнь", который пришли поддержать более пяти тысяч украинцев.