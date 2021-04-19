Представители "нормандской четверки" подтвердили желание прекратить огонь на Донбассе

Фото из открытых источников

Следующая их встреча должна состояться на линии разграничения

Сегодня, 19 апреля, состоялась встреча советников глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) в режиме видеоконференции, на которой было поддержано Союзное желание по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

"Все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", - говорится в сообщении.

Как отмечается, главной темой для обсуждения стали вопросы практических шагов, необходимых для соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

При этом добавляется, что представители "нормандской четверки" даже предложили провести следующую встречу политических советников непосредственно на линии разграничения с целью принятия необходимых решений в конкретных условиях.

Новости по теме: Папа Франциск призвал предотвратить эскалацию конфликта на Донбассе

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский инициирует проведение переговоров с лидерами "нормандской четверки" из-за гибели четырех украинских военных в результате обстрелов НВФ вблизи поселка Шумы. По его словам, 2021 год сопровождается целым рядом нарушений "режима тишины".

К слову, в декабре прошлого года Владимир Зеленский уверял, что Джо Байден мог бы усилить переговоры по Донбассу если бы США участвовали в "нормандском формате".

Впоследствии Дмитрий Кулеба заявил, что поддержка Украины Соединенными Штатами значительно усилится в 2021 году, а отношения между двумя странами будут идти по восходящей.