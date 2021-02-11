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Представитель ОПЗЖ Деркач утверждена консультантом по вопросам местной власти в Совете Европы, – указ президента

Оксана Деркач Фото из открытых источников

Депутат Полтавского горсовета от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Оксана Деркач включена в группу консультантов по вопросам местной власти в Совете Европы. Соответствующий указ № 54/2021 "О составе делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы на 2021 – 2026 годы" обнародован на сайте президента Украины.

"Утвердить состав делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы… Включить в состав делегации в группе Представителей Украины в Палате местных властей Конгресса Деркач Оксану Антоновну – депутата Полтавского горсовета (по согласию)", – говорится в документе.

В группу Представителей Украины в Палате местных властей Конгресса вошли еще 5 депутатов и 6 заместителей из разных регионов. Еще по 6 представителей и заместителей вошли в состав Палаты регионов Конгресса.

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы выглядит как форум, на котором представители обсуждают общие проблемы, обмениваются опытом и знакомят правительства со своими позициями. Его участники консультируют Комитет министров СЕ и Парламентскую ассамблею Совета Европы по вопросам развития и реализации местной и региональной политики, прорабатывают соответствующие рекомендации, взаимодействуют с национальными и международными организациями по проблематике местных и региональных органов власти, организуют публичные обсуждения и конференции на местном и региональном уровнях в государствах членах СЕ, а также готовят доклады о состоянии местной и региональной демократии в государствах-членах СЕ.

Как известно, 40-я сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы откроется 23 марта.

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