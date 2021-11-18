Предоставление Шептицкому звания "Праведник народов мира" идет вразрез с принципами исторической справедливости, - ОПЗЖ

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Украинские национал-радикалы и симпатизирующие им политики разных уровней не оставляют циничные попытки переписать историю, героизировать пособников гитлеровской Германии, а значит, лиц, тем или иным образом причастных к жестоким преступлениям против украинского и других народов. Но в этот раз их идеи достигли апогея в своей абсурдности.

Так, сегодня Киевсовет по инициативе депутата фракции "Голос" и при поддержке партии "УДАР" принял решение об обращении к Израильскому национальному мемориалу Катастрофы (Холокоста) и Героизма "Яд Вашем", официально поддержав предоставление Андрею Шептицкому почетного звания "Праведник народов мира".

Партия ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ выступает категорически против подобной инициативы, которая носит ярко выраженный политический характер и призвана исказить историческую память о самых трагических событиях и настоящих героях ХХ века.

Во-первых, Киевский городской совет, как орган местного самоуправления, не уполномочен решать вопросы общественной жизни, касающиеся всей страны. Равно как и не имеет полномочий самостоятельно направлять обращения в учреждения, размещенные на территории иностранных государств, поскольку это входит с сферу полномочий исключительно центральных органов власти.

Во-вторых, уроженец Австрийской империи митрополит Галицкий не имеет никакого отношения к городу Киеву и не является деятелем, оставившим след в истории украинской столицы.

В-третьих, и это самое главное, вызывает откровенное изумление навязывание депутатами Киевсовета неоднозначной фигуры Андрея Шептицкого в качестве героя не только для украинского, но и для еврейского народа. Нации, пережившей Холокост, народу, подвергшемуся тяжелейшим испытаниям в годы Второй мировой войны, игнорируя память о миллионах погибших от преступлений нацистов, предлагают приравнять к Праведникам народов мира деятеля, известного своим радушным приветствием в адрес "победоносной немецкой армии" после взятия гитлеровскими войсками Львова. В этом же "послужном списке" ‒ сотрудничество с немецкими оккупантами и участие в создании дивизии СС "Галичина".

Соответственно, вышеуказанное обращение к "Яд Вашем" относительно предоставления Андрею Шептицкому почетного звания "Праведник народов мира" является не просто неуважительным и оскорбительным. Оно демонстрирует полную историческую неграмотность его инициаторов, подтверждает политическую и дипломатическую несостоятельность депутатов Киевсовета, поддержавших это скандальное предложение и откровенно спекулирующих на подвиге тех, кто противостоял Холокосту и, рискуя жизнью, действительно спасал евреев от нацистов.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" ответственно заявляет, что намерена жестко противостоять всем попыткам переписать историю как со стороны националистов, радикалов и прочих фашиствующих маргиналов, так и со стороны действующей украинской власти. Мы не позволим исказить историю Украины, вытереть ноги о ее истинных героев и растоптать подвиг тех, кто отдал свою жизнь во имя великой Победы в годы Великой Отечественной войны. С этой целью нашей партией было создано общественное движение "Украинский фронт защиты исторической памяти".

В то время как нынешней властью уже возведены в ранг государственной политики отказ от героического прошлого нашей страны, уничтожение памятников советским освободителям, переименование городов и улиц, героизация пособников фашистов и нацистов, "Оппозиционная платформа – За жизнь" продолжит борьбу за сохранение исторической памяти и будет отстаивать интересы всего украинского народа и его будущих поколений, которые вправе знать истинную историю своего государства.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"