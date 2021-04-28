Праздник СС "Галичина" финансируют за наши деньги, - Скаршевский о "Марше вышиванок" в Киеве

Виктор Скаршевский Фото из открытых источников

Праздник в честь СС "Галичина", который состоится сегодня вечером в Киеве, финансируют за деньги налогоплательщиков.

Об этом в эфире ток-шоу "Великий день" на телеканале "Перший Незалежний" заявил экономический аналитик Виктор Скаршевский.

Гость студии, комментируя запланированный сегодня вечером "Марш вышиванок" в честь дня создания дивизии "Галичина", отметил, что его удивило то, что финансирование происходит за средства, которые выделили из городского бюджета Киева.

"Я с удивлением узнал, что это за наши с вами деньги это шествие происходит. Если Киевская госадминистрация выделяет деньги на звук или еще на что-то, то мы с вами финансируем праздник СС "Галичина"! Ну, это уже, честно говоря, не очень логично!" - заявил Виктор Скаршевский.

Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о мероприятии националистов или нацистов, подчеркнул: "В данном случае, когда идет речь о СС "Галичина" - это нацисты".

Напомним, сегодня, 28 апреля, в Киеве состоится "Марш вышиванок" в честь дня создания дивизии "Галичина". Организаторами выступают сообщество "Союз ветеранов войны с Россией", "Правый сектор. Киев", ВОО "Сокил". Такое мероприятие в столице проводят впервые.

Как сообщали, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива во время брифинга в ВРУ заявил, что Общественное движение "Патриоты - За жизнь" становится центром борьбы с фашизмом и нацизмом, которые сегодня возрождаются и укрепляются в Украине с разрешения властей.