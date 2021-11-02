Правительство завтра рассмотрит отставки в Кабмине: Кого будут увольнять
Ожидается, что депутаты отправят в отставку пятерых министров
В среду, 3 ноября, Верховная Рада рассмотрит кадровые вопросы в правительстве. Об этом в Telegram канале сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.
По его словам, на завтрашнем пленарном заседании депутаты рассмотрят увольнение следующих министров:
- Романа Абрамовского с поста главы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
- Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики;
- Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий;
- Олега Урусского с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности;
- Андрея Тарана с поста министра обороны Украины.
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Как сообщалось ранее, Андрей Таран подал заявление об отставке с должности министра обороны накануне рассмотрения кадровых вопросов Кабинета министров в парламенте. На днях заговорили, что на его место хотят назначить Алексея Резникова – главу Минреинтеграции.