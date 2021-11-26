Правительство выделило здание для Бюро экономической безопасности

В здании будет расположен центральный аппарат нового органа

Кабинет министров передал в управление Бюро экономической безопасности здание в Киеве по адресу ул. Шолуденко, 31 - здание передали из сферы управления Государственной налоговой службы. Об этом говорится в распоряжении № 1508-р от 26 ноября, опубликованном на Правительственном портале.

"Передать здание (регистрационный номер 988679580000) по вул. Шолуденко, 31, г. Киеве общей площадью 7682,6 кв. метра из сферы управления Государственной налоговой службы в сфере управления Бюро экономической безопасности", - говорится в документе.

В здании будет расположен центральный аппарат нового органа.

Здание по этому адресу ранее использовалось налоговыми органами-в частности, там располагалась Государственная налоговая администрация в городе Киеве.

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Напомним, 17 ноября Верховная Рада приняла изменения в административное и уголовное законодательство относительно введение деятельности Бюро экономической безопасности Украины (Бэб). Соответствующий законопроект №3959-1 в целом поддержали 296 депутатов.