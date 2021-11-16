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Правительство выделило 21 миллион гривен на укрепление границы колючей проволокой типа "Егоза"

Фото из открытых источников

Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета

Кабинет министров Украины выделил Государственной пограничной службе 21 миллион гривен на укрепление границы Украины колючей проволокой типа "Егоза". Об этом сообщает "Урядовий портал".

"Правительство выделило Государственной пограничной службе Украины 21 млн грн для инженерно-технического обустройства государственной границы с целью укрепления обороноспособности государства. Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета и направлены на закупку сырья для изготовления спиральной колюще-режущей ленты типа "Егоза", – говорится в сообщении.

В то же время не уточняется, на каком направлении будут укреплять границу. Скорее всего, речь идет о границе с Беларусью. Колючая проволока может помочь в сдерживании возможных потоков нелегальных мигрантов, которые сейчас штурмуют границу Польши.

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Напомним, ранее пресс-секретарь МВД Артем Шевченко сообщал, что на инженерное обустройство почти 1100 километров границы Украины с Беларусью нужно 7 миллиардов гривен. Протяженность 10 наиболее опасных участков для массового пересечения с нелегалами с севера составляет 270 км.

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