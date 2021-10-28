Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц: Что она предусматривает

Заседание Кабинета министров Украины Правительственный портал

В частности, речь идет об обеспечении полного доступа к административным, социальным и другим услугам

Кабинет министров Украины во время сегодняшнего заседания утвердил Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.

"Целью документа является создание условий для интеграции внутренне перемещенных лиц в территориальных общинах, которые их принимают. В частности, речь идет об обеспечении полного доступа к административным, социальным и другим услугам, а также создание условий для развития потенциала ВПЛ на новом месте жительства", - отметил глава правительства.

Премьер добавил, сейчас в Украине насчитывается более 1,4 млн внутренне перемещенных лиц, поэтому реализация четкого плана действий является критически важной.

Новости по теме: Перерасчет задолженности и освобождение от штрафов. Какие изменения в соцзащите предусмотрены для переселенцев из Крыма и Донбасса

Напомним, на прошлой неделе Европейский суд по правам человека по делу "Селигененко и другие против Украины" вынес решение, что отказ в праве проголосовать на местных выборах внутренне перемещенным лицам из зон конфликта в Украине является нарушением Европейской конвенции по правам человека.