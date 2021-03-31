live
Новости » Политика Читати новину українською

Правительство пытается переложить ответственность за провал в борьбе с коронавирусом на местную власть, чтобы спасти свой рейтинг, - Маслов

Тимур Маслов Фото из открытых источников

Украинское правительство пытается переложить ответственность за провал в борьбе с пандемией на местную власть. Об этом заявил активист Молодежного крыла ОПЗЖ Тимур Маслов, сообщает пресс-служба организации.

Таким образом, считает Маслов, Банковая пытается спасти свой рейтинг.

"Власть пытается хоть как-то спасти свой стремительно падающий вниз рейтинг путём перекладывания ответственности за локдаун на местную власть. Они думают, что таким образом снимут с себя весь негатив общественности, которая разочаровалась в провальном кейсе вакцинации. Также люди не увидели адекватной финансовой поддержки в столь тяжёлое время. Если в ближайшее время мы увидим новый полноценный локдаун, я боюсь, что нас ждут очень большие и неприятные последствия", — заявил Маслов.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Мимо Земли вечером 21 марта пролетит 600-метровый астероид Китайский телескоп сделал снимок солнечной короны Ученые обнаружили блуждающую черную дыру. Фото NASA планирует высадить первую женщину на Луну к 2030 году

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Украину