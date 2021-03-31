Правительство пытается переложить ответственность за провал в борьбе с коронавирусом на местную власть, чтобы спасти свой рейтинг, - Маслов

Тимур Маслов Фото из открытых источников

Украинское правительство пытается переложить ответственность за провал в борьбе с пандемией на местную власть. Об этом заявил активист Молодежного крыла ОПЗЖ Тимур Маслов, сообщает пресс-служба организации.

Таким образом, считает Маслов, Банковая пытается спасти свой рейтинг.

"Власть пытается хоть как-то спасти свой стремительно падающий вниз рейтинг путём перекладывания ответственности за локдаун на местную власть. Они думают, что таким образом снимут с себя весь негатив общественности, которая разочаровалась в провальном кейсе вакцинации. Также люди не увидели адекватной финансовой поддержки в столь тяжёлое время. Если в ближайшее время мы увидим новый полноценный локдаун, я боюсь, что нас ждут очень большие и неприятные последствия", — заявил Маслов.