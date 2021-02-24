Правительство провело ряд кадровых изменений: Полный список назначений

Заседание Кабинета Министров Украины Фото из открытых источников

Кабмин назначил Владимира Тафтая председателем Государственного космического агентства Украины

Кабинет министров Украины во время очередного заседания 24 февраля принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил народный депутат Василий Мокан.

В частности, чиновники согласовали назначение:

Сергея Лубенникова - исполняющим обязанности директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат";

Ивана Начовного - заместителем председателя Днепропетровской областной государственной администрации;

Андрея Ярмольского - первым заместителем Ивано-Франковской областной государственной администрации;

Романа Пашнева - заместителем председателя Николаевской областной государственной администрации;

Иванны Смачило - заместительницей председателя Ровенской областной государственной администрации;

Виктории Медведь - заместительницей председателя Сумской областной государственной администрации;

Тараса Савченко - заместителем председателя Сумской областной государственной администрации;

Романа Семенухи - заместителем председателя Харьковской областной государственной администрации.

Также Кабмин назначил Владимира Тафтая председателем Государственного космического агентства Украины и Сергея Костюка председателем Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

В то же время министры временно возложили исполнение обязанностей председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины на Сергея Галицына.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил нового руководителя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Им стал Руслан Магомедов.