home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

Правительство хочет изменить систему выплат больничных гражданам Украины

Здание Кабинета министров в Киеве

 Фото: Vasyl Mokan / Facebook

В частности планируется увеличение срока оплаты временной нетрудоспособности работодателем

Кабинет Министров Украины готовит законопроект об оптимизации функций Фонда социального страхования, который осуществляет выплаты по временной нетрудоспособности (больничные). Об этом сообщил Центр анализа публичных финансов и публичного управления.

Как отмечается, основная цель законопроекта - увеличение (с 2023 года) срока оплаты временной нетрудоспособности работодателем. Сегодня он оплачивает первые 5 дней больничного своего сотрудника, а после этого больничный оплачивает государство.

"В 1 полугодии 2021 года средняя продолжительность листка нетрудоспособности составляла 9,6 дней. То есть работодатели оплачивали отсутствие работника из-за временной нетрудоспособности в течение 5 первых дней, государство - в среднем еще 4,6 дней", - говорится в сообщении.

Также законопроект предлагает увеличить срок оплаты больничных работодателем до 7 дней. Ожидается, что это будет мотивировать их улучшать условия труда своих работников, чтобы уменьшить уровень заболеваемости или травматизма среди них - и как следствие, уменьшить уровень возможной нетрудоспособности, и собственных расходов на выплату больничных.

По словам аналитиков, это также поможет уменьшить расходы бюджета Фонда соцстрахования. По итогам января–июля 2021 года потребность в расходах Фонда по больничным листам выросла на 65,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 9 миллиардов гривен.

Новости по теме: В Минздраве обнародовали механизм получения электронного больничного

Кроме этого, законопроект предлагает обеспечить доступ к сервисам Фонда через веб портал "Дія", и сократить количество документов, представляемых для назначения страховых выплат в результате несчастного случая, с 21 до 1.

Новости по теме: Е-больничные в Украине: Как правильно получить листок нетрудоспособности и получить деньги за время болезни

Напомним, что ранее в Минздраве заявили, что полный переход на электронные больничные с первого сентября не состоится, потому что не все врачи овладели системой. Из трех тысяч заведений, которые могут определять нетрудоспособность, цифровую систему освоили чуть более двух тысяч.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В Минздраве назвали области с наибольшим и наименьшим количеством случаев "Дельты" CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer или Moderna: Что известно о влиянии COVID-вакцин на организм и как выбрать оптимальный препарат Стремительный рост числа COVID-больных: В Украине вскоре могут усилить карантин Гуманитарная помощь от США, продление домашнего ареста Медведчука и достижения украинцев на Паралимпиаде: Главное на утро 3 сентября

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект