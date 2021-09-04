Правительство хочет изменить систему выплат больничных гражданам Украины

Здание Кабинета министров в Киеве Фото: Vasyl Mokan / Facebook

В частности планируется увеличение срока оплаты временной нетрудоспособности работодателем

Кабинет Министров Украины готовит законопроект об оптимизации функций Фонда социального страхования, который осуществляет выплаты по временной нетрудоспособности (больничные). Об этом сообщил Центр анализа публичных финансов и публичного управления.

Как отмечается, основная цель законопроекта - увеличение (с 2023 года) срока оплаты временной нетрудоспособности работодателем. Сегодня он оплачивает первые 5 дней больничного своего сотрудника, а после этого больничный оплачивает государство.

"В 1 полугодии 2021 года средняя продолжительность листка нетрудоспособности составляла 9,6 дней. То есть работодатели оплачивали отсутствие работника из-за временной нетрудоспособности в течение 5 первых дней, государство - в среднем еще 4,6 дней", - говорится в сообщении.

Также законопроект предлагает увеличить срок оплаты больничных работодателем до 7 дней. Ожидается, что это будет мотивировать их улучшать условия труда своих работников, чтобы уменьшить уровень заболеваемости или травматизма среди них - и как следствие, уменьшить уровень возможной нетрудоспособности, и собственных расходов на выплату больничных.

По словам аналитиков, это также поможет уменьшить расходы бюджета Фонда соцстрахования. По итогам января–июля 2021 года потребность в расходах Фонда по больничным листам выросла на 65,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 9 миллиардов гривен.

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Кроме этого, законопроект предлагает обеспечить доступ к сервисам Фонда через веб портал "Дія", и сократить количество документов, представляемых для назначения страховых выплат в результате несчастного случая, с 21 до 1.

Напомним, что ранее в Минздраве заявили, что полный переход на электронные больничные с первого сентября не состоится, потому что не все врачи овладели системой. Из трех тысяч заведений, которые могут определять нетрудоспособность, цифровую систему освоили чуть более двух тысяч.