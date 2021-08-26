Правительство приняло перенос двух рабочих дней: Когда ожидать долгий уикенд в 2022 году

По четыре выходных дня будет на 8 марта и 27 июня

Кабинет министров Украины одобрил распоряжение "О переносе рабочих дней в 2022 году". На 8 марта и День Конституции будет по четыре выходных подряд. Соответствующее решение приняли во время заседания правительства.

Как отмечается, проектом предлагается для празднования в 2022 году 8 марта (Международного женского дня) и 28 июня (День Конституции Украины) рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, перенести рабочие дни:

с понедельника 7 марта на субботу 12 марта;

с понедельника 27 июня на субботу 2 июля.

Исходя из этого, по четыре выходных подряд будет с 5 по 8 марта и с 25 до 28 июня.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает ввести еще один праздник выходным днем. Проект закона предполагает внесение изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины относительно установления праздничного дня – День украинской государственности – 28 июля.