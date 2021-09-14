Правительство обновило свою программу действий и будет просить одобрения у Рады

Премьер-министр Денис Шмыгаль Telegram Денис Шмигаль

До сих пор такую программу Рада не поддержала

Премьер-министр Денис Шмыгаль планирует подать на рассмотрение парламента обновленную программу деятельности правительства уже этой осенью, передает "Урядовий портал".

Он отметил, что в основу программы деятельности правительства заложены предвыборная программа президента Владимира Зеленского.

"Сейчас мы ее обновили, и этой осенью планируем подавать на рассмотрение парламента. Она содержит предвыборные обещания президента, наши международные обязательства и выполнение запланированных реформ.

В Украине уникальная ситуация, когда властная команда имеет возможность создавать, развивать, строить. И я горжусь тем, что принадлежу к команде Владимира Зеленского. Мы действительно сегодня имеем возможность не на ток-шоу спорить, а реализовывать в Украине то, что улучшает наше государство", - сказал Шмыгаль.

Ранее председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не исключает вероятности новых отставок чиновников в ближайшее время.