Правительство назначило главу "Укравтодора": Что о нем известно

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Новым главой ведомства стал Евгений Кузькин

Кабинет Министров уволил Евгения Кузькина с должности первого заместителя главы Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") и назначил его главой этого ведомства. Соответствующее распоряжение № 1079-р опубликовано на "Правительственном портале".

При этом добавляется, что правительство уволило с должности заместителя министра экономики Сергея Теленика и Егора Прокопчука с должности главы Государственной службы по безопасности на транспорте.

Отметим, что новый глава "Укравтодора" Евгений Кузькин получил образование в Харьковском инженерно-экономическом институте (1981) и Харьковском региональном институте государственного управления Украинской Академии государственного управления при Президенте Украины (2002). Является доктором экономических наук, имеет почетное звание "Заслуженный экономист Украины".

Общий стаж его работы более 39 лет. Стаж государственной службы – более 32 лет.

На протяжении карьеры Кузькин работал на экспертных и руководящих должностях в Финансовом управлении Харьковской ОГА, Государственной налоговой инспекции в Харьковской области, в 2010-2011 гг. занимал должность заместителя Министра финансов Украины, возглавлял Департамент местных бюджетов Министерства финансов и Департамент планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности "Укравтодора".

С 19 июня 2020 года был назначен первым заместителем Главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

К слову, ранее в "Укравтодоре" опровергли информацию, что ряд дорог, обновленных и построенных в рамках "Большого строительства", вскоре станет платным.