Правительство намерено усилить ответственность в сфере предоставления социальных услуг

Премьер-министр Денис Шмыгаль Telegram Денис Шмигаль

Усиленные штрафы будут колебаться от десяти до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан

Кабинет министров поддержал законопроект, вводящий штрафные санкции в случае несоблюдения требований законодательства и других обязательств в социальной сфере. Об этом в своем Telegram написал Денис Шмыгаль.

"Сегодня поддержали законопроект, который вводит штрафные санкции в случае несоблюдения требований законодательства и других обязательств в социальной сфере. Документ должен предотвратить возникновение ситуаций, когда учреждения по предоставлению социальных услуг не выполняют свою роль и представляют угрозу для людей. Например, пожар в доме престарелых в Харькове", - отметил он.

Шмигаль также добавил, что на сегодня не определен механизм контроля и ответственности за нарушение законодательства в сфере предоставления социальных услуг.

"Поэтому мы предлагаем ввести штрафы, размер которых будет колебаться в зависимости от нарушений: от десяти до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 11,4 тыс. грн до 2,3 млн грн)", - отметил премьер.

Напомним, на сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Денис Шмигаль также заявил о 80-процентной готовность страны к отопительному сезону, но напомнил, что за установление тарифов на услуги отвечают власти на местах.