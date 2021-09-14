Правительство манипулирует и лжет обществу, местная власть не может влиять на стоимость ЖКУ, - Розенко

Бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. Фото: apostrophe.ua

Цену на основную составляющую тарифов устанавливает Правительство и центральные органы власти

Министр социальной политики в 2014-2016 годах Павел Розенко сообщил, что несмотря на заявления политиков, местные власти не могут влиять на стоимость ЖКУ. Об этом он заявил в эфире Первого независимого.

"Что ждать украинцам, когда доклад премьер-министра Украины на Дне правительства можно охарактеризовать как ложь, ложь, тотальная ложь. Каждую фразу, каждую цифру можно просто разбирать по молекулам и показать как нынешняя власть (это не Шмигаль лишь) просто манипулирует и лжет обществу. Начиная от того, что Шмыгаль говорит, что, во-первых, за тарифы теперь отвечает местная власть и, во-вторых, что правительство сделало такие тарифы, установил, что местная власть имеет все возможности не поднимать цены на жилищно-коммунальные услуги для населения", - сказал он.

"Сегодня мы должны четко понимать, что цену на основную составляющую тарифов-газ, электричество, доставка газа и электричества к нашим гражданам, все эти 3 основные компоненты устанавливает Правительство и центральные органы власти. У местных органов власти нет никаких полномочий влиять на увеличение или уменьшение цены на газ и электроэнергию для населения. Фактически, таким образом, у местных властей никакого влияния на тарифы по сути дела нет", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины не видит оснований для повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.