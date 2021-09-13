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Правительство изменило правила карантинных ограничений в Украине, - СМИ

Заседание Кабинета министров Украины Правительственный портал

Сейчас подробности неизвестны. Кабинет министров еще не публиковал решение

Кабинет министров Украины во время сегодняшнего заседания одобрил изменения в постановление о карантине. Об этом "РБК-Украина" сообщил источник в правительстве.

В то же время, пока подробности неизвестны. Кабмин еще не публиковал решение об изменениях в карантине.

Как ранее анонсировало правительство, нововведения будут предусматривать введение привилегий для вакцинированного от коронавируса населения, а также для заведений с вакцинированными работниками. Также Кабинет министров планировал ввести новый вид COVID-сертификата, который будут выдавать после первой дозы вакцины.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины вскоре внесет изменения в постановление "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19", которые предоставляют льготы вакцинированным против коронавируса лицам или тем, кто имеет отрицательный ПЦР-тест.

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