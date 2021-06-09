Правительство выступило за введение санкций против лиц, оправдывающих агрессию РФ
Санкции предлагается применить сроком на 3 года
Кабинет министров Украины предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против шести физических и 10 юридических лиц из разных стран, причастных к распространению продукции и информационного контента с оправданием вооруженной агрессии России и пропаганды деятельности оккупационных администраций РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Согласно сообщению, санкции предлагается применить сроком на 3 года к физическим и юридическим лицам, зарегистрированным в восьми странах.
Предложенный пакет санкций к указанным лицам предусматривает:
- блокирование пользования имуществом на территории нашего государства,
- делает невозможным осуществление транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины,
- делает невозможным вывод капиталов за пределы территории Украины,
- остановит выполнение экономических и финансовых обязательств,
- прекратит предоставление телекоммуникационных услуг и заблокирует возможность использования телекоммуникационных сетей общего пользования,
- сделает невозможной передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, использование соответствующих интернет-ресурсов на территории Украины.
Отмечается, что это решение направлено на защиту национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Против кого именно планируют ввести санкции, не сообщается.
Ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский подчеркивает необходимость продления санкций против Российской Федерации и считает необходимым выстроить новый формат санкционной политики.