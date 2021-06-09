Правительство выступило за введение санкций против лиц, оправдывающих агрессию РФ

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Санкции предлагается применить сроком на 3 года

Кабинет министров Украины предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против шести физических и 10 юридических лиц из разных стран, причастных к распространению продукции и информационного контента с оправданием вооруженной агрессии России и пропаганды деятельности оккупационных администраций РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Согласно сообщению, санкции предлагается применить сроком на 3 года к физическим и юридическим лицам, зарегистрированным в восьми странах.

Предложенный пакет санкций к указанным лицам предусматривает:

блокирование пользования имуществом на территории нашего государства,

делает невозможным осуществление транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины,

делает невозможным вывод капиталов за пределы территории Украины,

остановит выполнение экономических и финансовых обязательств,

прекратит предоставление телекоммуникационных услуг и заблокирует возможность использования телекоммуникационных сетей общего пользования,

сделает невозможной передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, использование соответствующих интернет-ресурсов на территории Украины.

Отмечается, что это решение направлено на защиту национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Против кого именно планируют ввести санкции, не сообщается.

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Ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский подчеркивает необходимость продления санкций против Российской Федерации и считает необходимым выстроить новый формат санкционной политики.