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Правительство выступило за введение санкций против лиц, оправдывающих агрессию РФ

Фото из открытых источников

Санкции предлагается применить сроком на 3 года

Кабинет министров Украины предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против шести физических и 10 юридических лиц из разных стран, причастных к распространению продукции и информационного контента с оправданием вооруженной агрессии России и пропаганды деятельности оккупационных администраций РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Согласно сообщению, санкции предлагается применить сроком на 3 года к физическим и юридическим лицам, зарегистрированным в восьми странах.

Предложенный пакет санкций к указанным лицам предусматривает:

  • блокирование пользования имуществом на территории нашего государства,
  • делает невозможным осуществление транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины,
  • делает невозможным вывод капиталов за пределы территории Украины,
  • остановит выполнение экономических и финансовых обязательств,
  • прекратит предоставление телекоммуникационных услуг и заблокирует возможность использования телекоммуникационных сетей общего пользования,
  • сделает невозможной передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, использование соответствующих интернет-ресурсов на территории Украины.

Отмечается, что это решение направлено на защиту национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Против кого именно планируют ввести санкции, не сообщается.

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Ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский подчеркивает необходимость продления санкций против Российской Федерации и считает необходимым выстроить новый формат санкционной политики.

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