Правительство хочет упростить предоставление гражданства иностранным бойцам ООС

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Также соответствующую процедуру хотят применять для россиян, подвергшихся политическим преследованиям

Кабинет министров подготовил законопроект, предусматривающий упрощение процедуры предоставления гражданства иностранным бойцам, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины на Донбассе. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 2 июня, сообщает РБК-Украина.

Как отмечается, этот документ позволит упростить получение украинского гражданства иностранцам и лицам без гражданства, которые служили или служат в Вооруженных силах Украины и/или принимали участие в АТО на Донбассе.

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Также соответствующие изменения хотят применить и к гражданам Российской Федерации, которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений.

Известно, что на упрощенный порядок могут претендовать иностранцы, принятие в гражданство которых представляет государственный интерес для Украины. В частности, если в представлении на имя президента содержатся сведения о том, что лицо непосредственно участвовало в операции на Донбассе по обеспечению территориальной целостности.

Напомним, ранее Кабинет министров отменил обязательный перевод выплаты пенсии и социальной помощи на карточные счета, что был запланировано на сентябрь.