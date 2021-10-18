"Правду не любит никто": Украинцы высказались о росте цен и давлении на СМИ и Медведчука

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Зерно на экспорт и цены верх. Несмотря на рекордный урожай, в Украине стабильно дорожает хлеб. Тот самый хлеб, на котором приходится дотягивать до следующего месяца многим нашим гражданам после оплаты коммуналки и визита в аптеку. Почему же государство самоустранилось от регулирования цен на социальные товары и почему не формирует продовольственные запасы для сглаживания инфляционных влияний на товары из потребительской корзины? Украинцы в программе "Чуємо кожного" поделились мнением на этот счет.

"Зарплата средняя и пенсия - они не растут. Цены только растут, кого же это будет устраивать?.. Если кто-то не заметил - значит инопланетянин... Продукты по-сумасшедшему дорожают... Цены растут на все! На овощи, на фрукты, сахар, и очень быстро", - поделились мнением жители Мариуполя.

"Так не может быть, чтобы в разных магазинах была разная цена. И сейчас каждый день повышение, у человека ведь зарплата или пенсия одинаковые. Так не должны подниматься продукты... Это может привести к социальному бунту. Удивляюсь, как пенсионеры выживают, когда пенсия 2 600 гривен, а коммунальные платежи - 3 000 гривен. Значит, где-то еще нужно взять эти деньги. А есть? А лекарства?" - высказались жители Киева и Львова.

"Очень интересно, ведь урожай хороший, а вот говорят, что каждый месяц будет на 5% цена на хлеб расти, почему? Потому что хотят ободрать народ и все", - высказалась уроженка Кропивницкого.

Свобода слова? Нет-нет, не слышали! На Банковой уперто не замечают все более активных призывов западных политиков и влиятельных международных организаций прекратить ущемление свободы слова и преследования журналистов в Украине. Сделать шаг к демократии президента Владимира Зеленского и его команду не побуждал даже саммит "Украина-ЕС". Что, впрочем, неудивительно. Скандалов с участием самого Зе и его окружения стало очень много. Например, платежки за отопление придут уже очень скоро. А слышать критику и смотреть на обвал рейтингов ну очень не хочется. Украинцы поделились мнением о том, что же заставит Владимира Зеленского вспомнить об основополагающих демократических принципах и восстановить работу независимых СМИ.

"Журналистов бьют, оскорбляют, каналы закрывают, это как? А последствия есть? Кто-то за это ответил? Нет... Журналистика в нормальной стране, пускай и неофициально, но выходит, как четвертая ветвь власти, поэтому она должна быть и должна быть максимально свободна", - поделились жители Херсона и Кропивницкого.

"Достается, конечно, журналистам. Но правду не любит никто!.. Журналисты освещают то, что мы должны знать... Ему (президенту - Ред.) надо, чтобы его каналы работали. Потому что будут перевыборы, а другие каналы ему противоречат... Это нехорошо, у нас пресса должна быть свободной... Если пресса критикует власть, то власть вряд ли решится открыть СМИ... Никто же не навязывает, нельзя этого делать, и я это тоже понимаю. Мы же всегда говорим о том, что у нас здесь свобода слова", - высказались люди из Мариуполя и Киева.