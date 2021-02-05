Позиция ЕС по Украине в переговорах с РФ должна быть твердой, - Макрон

Эмманюэль Макрон DPA

В отношениях с Москвой Европа должна вести всеобъемлющий диалог и дискуссию

Президент Франции Эмманюэль Макрон уверен, что позиция Европейского Союза по Украине в переговорах с Россией должна быть твердой и единой. Об этом он сказал во время онлайн-дискуссии по случаю открытия Европейского центра Атлантического совета, цитирует "Укринформ".

"В критических ситуациях, которые заходят в тупик, касающиеся Украины, а также Навального, чрезвычайно важно быть твердыми и иметь полную солидарность", - отметил Макрон.

Французский президент также считает, что в отношениях с Москвой Европа должна вести всеобъемлющий диалог и дискуссию.

"В этом очень чувствительном регионе, я имею в виду Украину и Беларусь, мы нуждаемся в политической дискуссии с Россией... когда я вижу результаты предыдущей стратегии в отношении Украины, а также нынешней в отношении Беларуси, – эти результаты не являются положительными. Мы должны восстановить основы дискуссии по этим странам", - сказал Макрон.

Кроме мнения о возобновлении диалога с Россией, Макрон подчеркнул, что Европа и РФ имеют общую историю и культуру, являются географическими соседями. Он убежден, что мир и стабильность на европейском континенте невозможны без переговоров с Москвой.

"Из-за разных причин, в основном в связи с агрессивностью России, а также расширением НАТО, мы создали ситуацию, когда наши границы продвинулись максимально на Восток, но это не уменьшило конфликтность и угрозы на этих границах. Я считаю, что в перспективе следующих десятилетий необходимо четко сформировать общие подходы по развитию мира и безопасности на всем континенте", – заявил президент Франции.

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Ранее сообщалось, что украинская дипломатия готовит визит в Украину президента Франции Эмманюэля Макрона.