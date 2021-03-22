Появился текст законопроекта о местном референдуме: Что он предусматривает

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Документ представили для обсуждения

Верховная Рада Украины обнародовала текст законопроекта о местном референдуме. Его вынесли на общественное обсуждение.

Согласно законопроекту, предметом местного референдума может быть:

выражение недоверия местному совету и (или) сельскому, поселковому, городскому главе;

потеря силы нормативно-правовым актом органа местного самоуправления или отдельными его положениями;

утверждение устава территориальной общины или изменений к нему;

утверждение программы развития территориальной общины или изменений в нее;

другой вопрос местного значения, отнесенный Конституцией и законами Украины к ведению территориальной общины, ее органов и должностных лиц.

В частности, голосовать можно за вопросы, которые:

являются предметом всеукраинского референдума;

противоречат положениям Конституции и законов Украины;

направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности;

направлены на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды.

В то же время, не могут выдвигаться на голосование вопросы:

отнесенные Конституцией и законами к компетенции других органов публичной власти;

относительно реализации отдельных полномочий органов исполнительной власти, предоставленных органам местного самоуправления законом (делегированные полномочия);

относительно местных бюджетов;

относительно тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Документ предусматривает, что право голоса имеют граждане Украины, достигшие 18 лет и чей избирательный адрес отнесен к территории общины, где проводится референдум.

Однако, не могут голосовать такие категории лиц:

военнослужащие срочной службы;

украинцы, проживающие за рубежом;

недееспособные лица;

люди, которые находятся в местах лишения свободы.

Голосование должно быть тайным и демонстрировать собственное волеизъявление лица.

"Инициирование, назначение (провозглашение) и проведение местного референдума в случае введения военного или чрезвычайного положения на всей территории Украины или на территории, где предполагается его проведение, а также в течение тридцати дней после отмены военного или чрезвычайного положения, запрещается", - говорится в тексте законопроекта.

Проведение местного референдума предусматривает выдвижение лишь одного вопроса. Оно должно содержать четкие ответы "да" или "нет".

Что касается расходов на его проведение, то их покрывает местный бюджет и средства фондов субъектов процесса местного референдума.

"Сельская, поселковая, городская территориальная комиссия по местному референдуму в соответствии с методикой определения стоимости расходов на подготовку и проведение местного референдума, определяет каждый год сумму таких расходов на следующий год и передает соответствующие финансовые показатели местному совету для включения в местный бюджет расходов на организацию и проведение местного референдума", - говорится в документе.

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Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект, который запретит коллекторским компаниям прибегать к шантажу должников. Документ поддержали 274 нардепа.