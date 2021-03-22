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Появился текст законопроекта о местном референдуме: Что он предусматривает

Фото из открытых источников

Документ представили для обсуждения

Верховная Рада Украины обнародовала текст законопроекта о местном референдуме. Его вынесли на общественное обсуждение. 

Согласно законопроекту, предметом местного референдума может быть:

  • выражение недоверия местному совету и (или) сельскому, поселковому, городскому главе;
  • потеря силы нормативно-правовым актом органа местного самоуправления или отдельными его положениями;
  • утверждение устава территориальной общины или изменений к нему;
  • утверждение программы развития территориальной общины или изменений в нее;
  • другой вопрос местного значения, отнесенный Конституцией и законами Украины к ведению территориальной общины, ее органов и должностных лиц.

В частности, голосовать можно за вопросы, которые:

  • являются предметом всеукраинского референдума;
  • противоречат положениям Конституции и законов Украины;
  • направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности;
  • направлены на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды.

В то же время, не могут выдвигаться на голосование вопросы:

  • отнесенные Конституцией и законами к компетенции других органов публичной власти;
  • относительно реализации отдельных полномочий органов исполнительной власти, предоставленных органам местного самоуправления законом (делегированные полномочия);
  • относительно местных бюджетов;
  • относительно тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Документ предусматривает, что право голоса имеют граждане Украины, достигшие 18 лет и чей избирательный адрес отнесен к территории общины, где проводится референдум.

Однако, не могут голосовать такие категории лиц:

  • военнослужащие срочной службы;
  • украинцы, проживающие за рубежом;
  • недееспособные лица;
  • люди, которые находятся в местах лишения свободы.

Голосование должно быть тайным и демонстрировать собственное волеизъявление лица. 

"Инициирование, назначение (провозглашение) и проведение местного референдума в случае введения военного или чрезвычайного положения на всей территории Украины или на территории, где предполагается его проведение, а также в течение тридцати дней после отмены военного или чрезвычайного положения, запрещается", - говорится в тексте законопроекта. 

Проведение местного референдума предусматривает выдвижение лишь одного вопроса. Оно должно содержать четкие ответы "да" или "нет".

Что касается расходов на его проведение, то их покрывает местный бюджет и средства фондов субъектов процесса местного референдума. 

"Сельская, поселковая, городская территориальная комиссия по местному референдуму в соответствии с методикой определения стоимости расходов на подготовку и проведение местного референдума, определяет каждый год сумму таких расходов на следующий год и передает соответствующие финансовые показатели местному совету для включения в местный бюджет расходов на организацию и проведение местного референдума", - говорится в документе. 

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Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект, который запретит коллекторским компаниям прибегать к шантажу должников. Документ поддержали 274 нардепа.

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