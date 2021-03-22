Появился текст законопроекта о местном референдуме: Что он предусматривает
Документ представили для обсуждения
Верховная Рада Украины обнародовала текст законопроекта о местном референдуме. Его вынесли на общественное обсуждение.
Согласно законопроекту, предметом местного референдума может быть:
- выражение недоверия местному совету и (или) сельскому, поселковому, городскому главе;
- потеря силы нормативно-правовым актом органа местного самоуправления или отдельными его положениями;
- утверждение устава территориальной общины или изменений к нему;
- утверждение программы развития территориальной общины или изменений в нее;
- другой вопрос местного значения, отнесенный Конституцией и законами Украины к ведению территориальной общины, ее органов и должностных лиц.
В частности, голосовать можно за вопросы, которые:
- являются предметом всеукраинского референдума;
- противоречат положениям Конституции и законов Украины;
- направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности;
- направлены на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды.
В то же время, не могут выдвигаться на голосование вопросы:
- отнесенные Конституцией и законами к компетенции других органов публичной власти;
- относительно реализации отдельных полномочий органов исполнительной власти, предоставленных органам местного самоуправления законом (делегированные полномочия);
- относительно местных бюджетов;
- относительно тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Документ предусматривает, что право голоса имеют граждане Украины, достигшие 18 лет и чей избирательный адрес отнесен к территории общины, где проводится референдум.
Однако, не могут голосовать такие категории лиц:
- военнослужащие срочной службы;
- украинцы, проживающие за рубежом;
- недееспособные лица;
- люди, которые находятся в местах лишения свободы.
Голосование должно быть тайным и демонстрировать собственное волеизъявление лица.
"Инициирование, назначение (провозглашение) и проведение местного референдума в случае введения военного или чрезвычайного положения на всей территории Украины или на территории, где предполагается его проведение, а также в течение тридцати дней после отмены военного или чрезвычайного положения, запрещается", - говорится в тексте законопроекта.
Проведение местного референдума предусматривает выдвижение лишь одного вопроса. Оно должно содержать четкие ответы "да" или "нет".
Что касается расходов на его проведение, то их покрывает местный бюджет и средства фондов субъектов процесса местного референдума.
"Сельская, поселковая, городская территориальная комиссия по местному референдуму в соответствии с методикой определения стоимости расходов на подготовку и проведение местного референдума, определяет каждый год сумму таких расходов на следующий год и передает соответствующие финансовые показатели местному совету для включения в местный бюджет расходов на организацию и проведение местного референдума", - говорится в документе.
Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект, который запретит коллекторским компаниям прибегать к шантажу должников. Документ поддержали 274 нардепа.