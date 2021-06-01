Поставки оружия в Украину не помогут решить конфликт на Донбассе, - МИД Германии

Гайко Маас Фото из открытых источников

Накануне украинский президент упрекнул ФРГ за отказ предоставлять Украине вооружение

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отреагировал на просьбу президента Владимира Зеленского о поставках оружия в Украину. По словам главы МИД ФРГ, поставки вооружения не помогут решить конфликт на Донбассе. Об этом он сказал журналистам перед встречей с коллегами из государств-участников НАТО, передают "РИА-Новости".

"С 2014 года мы укрепили Украину в гражданском секторе почти на 2 млрд евро. Одновременно я убежден в том, что конфликт (на Донбассе - ред.) может быть решен только политическим путем. И всем участникам это должно быть ясно, это остается направляющей линией нашего участия. В этом ничего не изменится. Поставки оружия не помогут в этом (решении - ред.)", - сказал министр.

Он отметил, что люди на востоке Украины желают установления мира, чтобы обеспечить безопасность для своей жизни. Однако этого не произойдет, если на Донбасс будет поставлено еще больше оружия.

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Ранее Украина обратилась к Германии с просьбой о поставках оборонительных вооружений для защиты своего побережья на фоне рост напряженности на границе с Россией. Однако один из влиятельных политиков в Берлине выступил против.