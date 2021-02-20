Посольство США в Украине сертифицировало санкции киевских властей против Медведчука

"Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности путем введения санкций. С 2014 года Медведчук находится под санкциями США за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины", — говорится в заявлении. Кто бы сомневался. Странно, что киевские власти тянули 7 лет, не решаясь легализовать американское решение. Легализовали. Штамп проставлен", - отметил он.

По его мнению, речи о демократии и верховенстве права быть не может.

"То, что Украина находится под внешним управлением, признают 70% граждан страны. Остальные 30% так не думают. Гордые и самостийные. Гордятся украинкостью и любят себя, незалежных. Посольство США выдало сегодня им, 100% во власти и трети "твёрдых искровцев" в обществе, сертификат лицемерия и двоемыслия. Демократия и верховенство закона здесь не пляшут. Рука руку моет. В колониях как на войне. Оказывается, так тоже можно было", - резюмировал Косачев.