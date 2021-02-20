live
Новости » Политика Читати новину українською

Посольство США в Украине сертифицировало санкции киевских властей против Медведчука

РИА Новости
Посольство США в Украине сертифицировало санкции киевских властей против председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом на своей странице в Facebook написал глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. 
 
"Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности путем введения санкций. С 2014 года Медведчук находится под санкциями США за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины", — говорится в заявлении. Кто бы сомневался. Странно, что киевские власти тянули 7 лет, не решаясь легализовать американское решение. Легализовали. Штамп проставлен", - отметил он.
 
По его мнению, речи о демократии и верховенстве права быть не может.
 
"То, что Украина находится под внешним управлением, признают 70% граждан страны. Остальные 30% так не думают. Гордые и самостийные. Гордятся украинкостью и любят себя, незалежных. Посольство США выдало сегодня им, 100% во власти и трети "твёрдых искровцев" в обществе, сертификат лицемерия и двоемыслия. Демократия и верховенство закона здесь не пляшут. Рука руку моет. В колониях как на войне. Оказывается, так тоже можно было", - резюмировал Косачев.
Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Журавский: Власть решила включить маховик репрессий по отношению к лидерам электоральных симпатий. На мушке – ОПЗЖ Санкции против Медведчука не снизят тарифы и не принесут мир на Донбасс "Оппозиционная платформа – За жизнь": Введение санкций против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко – репрессии, нарушение Конституции и уничтожение украинской демократии Кузьмин: Наступит время, и Зеленский за наложение санкций будет привлечен к уголовной ответственности

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Санкции против оппозиции. Давление на свободу слова | Ток-шоу
Санкции против оппозиции. Доходы украинцев и чиновников. Тарифы | Петр Симоненко |
Мощный выступ Безуглой. Вакцина. Убыточная
Зачем Зеленский закрыл каналы? Кто следующий? | Савченко в ток-шоу
Елена Лукаш | События на Майдане. Закрытие телеканалов. Тарифная политика | 17.02.21