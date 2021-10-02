Посольство Польши обязали пересмотреть тендер на визовое обслуживание украинцев

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Его обязали аннулировать устранение из тендерной процедуры предложения других исполнителей

Национальная апелляционная палата Польши (KIO) обязал посольство Польши в Украине аннулировать результаты тендера по избранию аутсорсинговой компании по визовому обслуживанию граждан Украины на ближайшие три года и еще раз просмотреть предложения других участников этого конкурса. Об этом говорится в ответе заместителя председателя Национальной Апелляционной палаты Польши Яна Кузавинского, передает "Укринформу".

Как отмечается, Национальная апелляционная палата решением от 6 августа 2021 года обязала заказчика, посольство Польши в Киеве, отменить результаты тендера и аннулировать устранения с тендерной процедуры предложения других исполнителей, которые совместно подавали заявку на участие в тендере.

Речь идет о Global Visa Center World (Hellas) S.A. с центром в Афинах (Греция) и GVCW Operations Ltd с центром в Никосии (Кипр). Предложения всех участников тендера KIO обязала посольство Польши в Украине оценить еще раз.

"На практике это означает, что предыдущий выбор самого выгодного предложения был отменен, и заказчик снова должен оценить предложения, в том числе и предложение исполнителя, которое ранее было отклонено", - уточнил Кузавинский.

Он также добавил, что посольство Польши в Украине не оспаривало это решение Национальной Апелляционной палаты Польши.

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