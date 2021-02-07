Посол Украины возмутился из-за заявления президента Германии о нацистской оккупации во Второй мировой

Андрей Мельник Фото из открытых источников

По словам дипломата, приравнивание СССР к России является "недопустимым искажением истории"

Посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился тем, что федеральный президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер оправдывает сотрудничество с Россией событиями Второй мировой войны. Об этом дипломат сообщил в комментарии "Укринформу".

Отмечается, что в одном из интервью глава Германии высказался фактически за достройку российского газопровода "Северный поток-2", назвав энергетические отношения "почти последним мостиком между Россией и Европой".

Штайнмайер заявил, что для немцев важен "взгляд на очень меняющуюся историю с Россией". Речь шла о том, что 22 июня исполнится 80 лет с момента немецкого нападения на Советский Союз, а жертвами войны стали более 20 миллионов человек из бывшего СССР. " Это не оправдывает ошибочную российскую политику сегодня, но мы не имеем права выпускать из поля зрения этот более широкий контекст", – высказался президент Германии.

В свою очередь, Мельник отметил, что такие высказывания вызвали в Украине удивление и шок. "Ведь в такой способ по сути вскакивает десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией", – сказал посол.

По мнению дипломата, такая трактовка, когда СССР автоматически приравнивается к России, является "абсолютно недопустимым искажением истории".

"Если бы во время визита в Киев господин Штайнмайер в свое время посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне на днепровских склонах, то он бы узнал о том, что именно украинский народ понес колоссальные потери во время нацистского нашествия и развязанной Третьим рейхом войны на истребление и порабощение", – добавил Мельник.

Также посол напомнил, что не менее 8 миллионов жителей Украины были замучены айнзацгруппами СС и вермахтом, среди которых более 5 миллионов – это мирные жители. При этом с 6 миллионов украинцев, которые боролись против нацистской Германии в рядах Красной армии, более чем половина погибли на поле боя или были замучены в лагерях военнопленных.

Напомним, недавно Андрей Мельник заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" негативно влияет на политический имидж Германии на международной арене. Дипломат убежден, что это приведет к "непоправимым последствиям для будущего Европы".