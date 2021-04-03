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Посол Украины Оксана Маркарова рассказала, когда отправится в США

Оксана Маркарова Фото из открытых источников

По её словам, в Вашингтон она отправится в ближайшие недели

Посол Украины в США Оксана Маркарова, которая была назначена на эту должность еще 25 февраля 2021 года, рассказала, когда отправится в Вашингтон, чтобы формально начать свою работу. Об этом она сказала в интервью "Радио Свобода".

По ее словам, в ближайшие недели она отправится в Вашингтон, осталось решить обязательные формальности.

"В ближайшее время (поедет в США, - ред.). Сейчас последние недели перед тем, как я уже окончательно завершу все вопросы подготовки здесь и сяду на самолет до Вашингтона. Это нормальная ситуация. После указа о назначении посла идет ряд обязательных формальностей, после которых Министерство иностранных дел отправит меня в командировку. Мы говорим о неделях", - сказала она.

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Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский подписал указ о назначение Оксаны Маркаровой чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки. С ноября 2018 года по март 2020 года она работала в должности министра финансов Украины.

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