home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

Посол Франции покинул Беларусь по требованию Минска

Фото из открытых источников

Де Лакост уже попрощался с сотрудниками посольства в Минске

В воскресенье, 17 октября, посол Франции в Беларуси Николя де Лакост покинул страну. Ранее Министерство иностранных дел Беларуси попросило покинуть посла страну до 18 октября. Об этом сообщает AFP.

"Посол Франции в Беларуси Николя де Буйан де Лакост покинул страну после того, как Минск попросил его сделать это до понедельника. Белорусский МИД попросил, чтобы посол уехал до 18 октября", - заявил представитель посольства.

При этом он добавил, что де Лакост уже попрощался с сотрудниками посольства в Минске.

По данным белорусских СМИ, Николя де Лакост был вынужден покинуть Минск, поскольку он отказался вручать верительные грамоты Александру Лукашенко. Французский посол в прошлом году передал главе МИД Беларуси Владимиру Макею копии верительных грамот и якобы уклонялся от контактов с Лукашенко.

Новости по теме: Консульский отдел посольства Украины в Турции перестал работать

Напомним, бывший посол Украины в Таиланде Андрей Бешта, которого уволили с занимаемой должности в апреле, ушел из жизни в ночь на воскресенье, 30 мая.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Цель "шапито" вокруг дела Медведчука – отвлечь украинцев от офшорного скандала Зеленского, – Куракин Море по колено: Погребинский объяснил действия власти в деле Медведчука Шуфрич о новом обвинении Медведчуку: Что плохого в том, что до 2017 года с украинских шахт везли угол на украинские государственные электростанции? Шуфрич: Медведчуку не раз предлагали покинуть Украину, но никогда бы не убежал из страны, потому что он мужик

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект