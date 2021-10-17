Посол Франции покинул Беларусь по требованию Минска

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Де Лакост уже попрощался с сотрудниками посольства в Минске

В воскресенье, 17 октября, посол Франции в Беларуси Николя де Лакост покинул страну. Ранее Министерство иностранных дел Беларуси попросило покинуть посла страну до 18 октября. Об этом сообщает AFP.

"Посол Франции в Беларуси Николя де Буйан де Лакост покинул страну после того, как Минск попросил его сделать это до понедельника. Белорусский МИД попросил, чтобы посол уехал до 18 октября", - заявил представитель посольства.

При этом он добавил, что де Лакост уже попрощался с сотрудниками посольства в Минске.

По данным белорусских СМИ, Николя де Лакост был вынужден покинуть Минск, поскольку он отказался вручать верительные грамоты Александру Лукашенко. Французский посол в прошлом году передал главе МИД Беларуси Владимиру Макею копии верительных грамот и якобы уклонялся от контактов с Лукашенко.

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Напомним, бывший посол Украины в Таиланде Андрей Бешта, которого уволили с занимаемой должности в апреле, ушел из жизни в ночь на воскресенье, 30 мая.