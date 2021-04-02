Послы НАТО провели срочную встречу из-за наращивания РФ сил у границы Украины

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Дестабилизирующие действия России подрывают усилия по деэскалации напряженности, убеждены дипломаты

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и накопления российских войск у украинских границ. Об этом сообщает Reuters.

Представитель НАТО заявил, что Москва подрывает мирные усилия на востоке Украины.

"Союзники поделились своей обеспокоенностью недавней масштабной военной деятельностью России в Украине и вокруг нее. Также союзники обеспокоены нарушениями Россией режима прекращения огня, что привело к гибели четырех украинских солдат на прошлой неделе", - сказал он.

"Дестабилизирующие действия России подрывают усилия по деэскалации напряженности", - добавил представитель НАТО.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к предстоящим военным учениям " Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной. В частности, в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.

В свою очередь в Кремле отреагировали на слова украинской стороны, отметив, что перемещение российских войск у границы с Украиной не должно беспокоить другие страны, поскольку они передвигаются исключительно по территории РФ для защиты своих границ.

Тем не менее Европейское военное командование США решило усилить уровень наблюдения из-за наращивания Россией своих войск к границам Украины.