После заседания СНБО в Гостаможслужбе отстранили более 100 работников

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Среди них 17 руководителей таможен и таможенных постов

После заседания СНБО более 100 таможенников были отстранены от выполнения должностных обязанностей в рамках мер борьбы с коррупцией. Об этом сообщает в Facebook прессцентр Государственной таможенной службы.

"Более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых 17 – руководители таможен и таможенных постов, были отстранены от выполнения своих должностных обязанностей после заседания Совета Национальной безопасности и обороны на основании письма Управления внутренней безопасности Государственной таможенной службы Украины", - говорится в сообщении.

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Также известно, что, кроме персональных санкций в отношении круга лиц, деятельность которых связывают с контрабандой, сейчас принимают меры в отношении должностных лиц таможенных органов, которые могут быть причастными к коррупционным деяниям.

Как отмечается, на сегодня в территориальных органах отстранены:

В Одесской таможне - 22 работника;

В Закарпатской - 23 работника;

В Киевской - 8 работников;

В Волынской - 23 работника;

В Галицкой - 46 работников;

В Буковинской - 3 работника.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны были введены санкции против топ-десятки украинской контрабанды.