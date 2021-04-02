После заседания СНБО в Гостаможслужбе отстранили более 100 работников
Среди них 17 руководителей таможен и таможенных постов
После заседания СНБО более 100 таможенников были отстранены от выполнения должностных обязанностей в рамках мер борьбы с коррупцией. Об этом сообщает в Facebook прессцентр Государственной таможенной службы.
"Более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых 17 – руководители таможен и таможенных постов, были отстранены от выполнения своих должностных обязанностей после заседания Совета Национальной безопасности и обороны на основании письма Управления внутренней безопасности Государственной таможенной службы Украины", - говорится в сообщении.
Также известно, что, кроме персональных санкций в отношении круга лиц, деятельность которых связывают с контрабандой, сейчас принимают меры в отношении должностных лиц таможенных органов, которые могут быть причастными к коррупционным деяниям.
Как отмечается, на сегодня в территориальных органах отстранены:
- В Одесской таможне - 22 работника;
- В Закарпатской - 23 работника;
- В Киевской - 8 работников;
- В Волынской - 23 работника;
- В Галицкой - 46 работников;
- В Буковинской - 3 работника.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны были введены санкции против топ-десятки украинской контрабанды.