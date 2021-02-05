После пожара в больнице Запорожья Минздрав планирует провести проверку кислородных систем во всех медучреждениях

Аппарат ИВЛ Фото з відкритих джерел

Ее должны были выполнить еще в сентябре 2020 года

В Министерстве здравоохранения в связи с пожаром в СOVID-отделении запорожской больницы хотят устроить проверку систем по поступлению кислорода в медицинских учреждениях всей страны. Об этом во время заседание Верховной Рады сообщил глава ведомства Максим Степанов.

"Решение правительства по проверке всех систем по централизованному поступлению кислорода в медучреждениях было еще в сентябре 2020 года. О трагедии в Запорожье, достаточно быстро проведут все экспертизы, чтобы выяснить, что именно стало причиной. Чтобы после этого можно было сделать выводы по территории всей страны. Я уверен, что будет дано поручение о дополнительной проверке систем поступления кислорода", - отметил он.

По словам министра, такие меры вызваны недавней трагедией, произошедшей в отделении для больных на коронавирус в Запорожье.

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Напомним, в Запорожье в областной инфекционной больнице в реанимационном отделении 3 февраля произошел пожар, в результате которой погибли трое больных и молодой врач. Вероятной причиной возгорания стал неисправный аппарат ИВЛ.