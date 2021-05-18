После победы Медведчука на Банковой началась паника, – Белашко

Сергей Белашко Фото из открытых источников

Власть во главе с Владимиром Зеленским бросила все наличные ресурсы против главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Поэтому, после того как лидер оппозиции принял вызов и пришел в Офис генерального прокурора, у авторов атаки на Медведчука началась самая настоящая паника. Об этом в интервью заявил политолог Сергей Белашко.

"Характерно, что Венедиктова и Баканов – это практически единственные люди Зеленского в правоохранительной системе Украины. То есть он бросил против Медведчука все свои ресурсы. Насколько я понимаю, МВД отказалось активничать на этом направлении, так как это бессмысленно и бесперспективно", – отметил политолог.

Белашко спрогнозировал, что в дальнейшем дело против Медведчука развалится в суде.

"В судах эти все обвинения, понятное дело, развалятся, потому что Медведчук не идиот, он был адвокатом по достаточно сложным делам, еще когда Зеленский в школе учился. И такого типа "борзых мальчиков" он за свою жизнь повидал, наверное, не одну сотню", – подчеркнул политолог.

По мнению Белашко, у дела против Медведчука нет судебной перспективы, зато у оппозиционного политика есть основания обратиться в Европейский суд по правам человека.

"Если говорить о каких-то судебных перспективах этого дела, то они появятся только в том случае, если судей будут жестко прессовать, склонять к тому решению, которое нужно Офису президента… Это же дело против Медведчука будет на слуху, и очевидно, что, как только пройдут все украинские инстанции, будет запрос в Европейский суд по правам человека и другие инстанции", – сделал прогноз политолог.

По словам Белашко, власть надеялась, что Медведчук покинет Украину, поэтому после того, как оппозиционный политик сам пришел в Офис генерального прокурора, в Офисе президента началась настоящая паника.

"Я слышал такую версию, что это все было рассчитано на то, что Медведчук убежит в Москву и присоединится к вот этим всем сбитым летчикам – Азарову, Олийныку, Цареву, Захарченко. Но Медведчук не стал убегать, пошел сам в прокуратуру и сказал: да, судите меня. И, как я понимаю, в этот момент на Банковой кое у кого началась паника. А именно у тех людей, которые Зеленскому предлагали эту идиотическую концепцию – давайте мы напугаем Медведчука", – пояснил политолог.

В завершение Белашко напомнил, что и Ющенко, и Януковича, и других фигур, которые пытались воевать с Медведчуком, давно уже нет в политике.

"Ну так Медведчук же пуганый, его и Ющенко пугал, и Тимошенко пугала, и Янукович его пугал. И в итоге уже давно в украинской политике нет ни Ющенко, ни Януковича, а Тимошенко находится на таких достаточно скромных ролях", – заключил политолог Сергей Белашко.