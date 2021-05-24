Посла Украины в Беларуси завтра попросят покинуть страну из-за поручения Зеленского приостановить авиасообщение, - эксперт

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Посла Украины в Беларуси завтра попросят покинуть страну из-за поручения президента Владимира Зеленского приостановить авиасообщение между Беларусью и Украиной. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил политтехнолог Владислав Рогимов.

"Как стало известно от моих источников завтра вызовут посла Украины в Беларуси, так же как сегодня вызывали посла Латвии в МИД Беларуси, и попросят покинуть посольство Украины в Республике Беларусь. Так как в дипломатии все делается зеркально, то тоже самое сделает МИД Украины. Это связано с приостановкой авиасообщения между Беларусью и Украиной", - отметил он.