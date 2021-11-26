"Пошли выйдем по-хорошему". Охрана Зеленского жестко оттеснила журналиста "Страны" от кортежа президента

Страна

Журналисту "Страны" Владу Бовтруку попытались не дать снять кортеж президента Украины Владимира Зеленского, который уже приехал на пресс-конференцию в коворкинг Creative State Arsenal.

Охрана пыталась силой вытолкать журналиста за пределы паркинга. Один из охранников схватил Влада за куртку.

Аналогично здесь обращаются и с другими журналистами, которые пришли поснимать кортежи чиновников.

"Я тебе говорю, покинь по-хорошему помещение. Давай вместе выйдем", - сказал охранник и в этом время схватил журналиста "Страны" за куртку.