"Пошли выйдем по-хорошему". Охрана Зеленского жестко оттеснила журналиста "Страны" от кортежа президента
Журналисту "Страны" Владу Бовтруку попытались не дать снять кортеж президента Украины Владимира Зеленского, который уже приехал на пресс-конференцию в коворкинг Creative State Arsenal.
Охрана пыталась силой вытолкать журналиста за пределы паркинга. Один из охранников схватил Влада за куртку.
Аналогично здесь обращаются и с другими журналистами, которые пришли поснимать кортежи чиновников.
"Я тебе говорю, покинь по-хорошему помещение. Давай вместе выйдем", - сказал охранник и в этом время схватил журналиста "Страны" за куртку.