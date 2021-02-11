Портнов: Украинская власть взяла на вооружение самые отвратительные инструменты времен Порошенко

Фото из открытых источников

Оригинал - в телеграм-канале Андрея Портнова

Сегодня опубликовали социологию, поддерживают ли люди закрытие телеканалов.

Социальная опасность такой легкой постановки вопроса такая же, как если бы социологи спросили, поддерживаете ли вы зарплату в тысячу долларов в день. На этот вопрос многие тоже ответили бы утвердительно, разумеется, за минусом тех, кто зарабатывает больше.

А вопрос можно было бы поставить так:

- поддерживаете ли вы единоличное принятие Президентом Украины решений об отъеме чужой собственности и избирательном запрете СМИ на основании секретных, скорее всего несуществующих в природе доказательств, без решения суда, открытой состязательной процедуры и права на защиту?

Украинская власть взяла на вооружение самые отвратительные инструменты времён Порошенко, ключевой из которых — обход суда и внесудебная расправа.

Власти применяют ее тремя ключевыми методами, — в каждом из которых, когда нет доказательств вины и нужно обойти легальные судебные процедуры.

Первая — это санкции, когда нужно быстро расправиться и дискредитировать. Второй — люстрация, когда нужно оперативно уничтожить политических оппонентов без правоохранительных и судебных процедур. Третий — радикалы, когда государство своим бездействием само контролирует банды и даёт им волю совершать внесудебные расправы с применением насилия.

Эти три ноу-хау полностью поддерживаются и замалчиваются европейскими институтами и послами, одновременно провозглашающими стандарты состязательного судебного процесса, равного доступа к правосудию, обеспечения прав на защиту и базовых принципов верховенства права.

Ответственность за превращение страны в Украину времён Порошенко несут те, кто получил абсолютную власть на последних выборах — Президент, его парламентская фракция и правительство. И эту атмосферу уже никак не поменять, Украина продолжает строить копию предыдущего режима.